Шлейхер: некоторые на нас злостно смотрели, не хотели, чтобы мы забирали их медали

Прыгун в воду Никита Шлейхер прокомментировал победу на чемпионате России в паре с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Спортсмены набрали 442,92 балла.

«Редко такие соревнования увидишь, когда много спортсменов хорошие прыжки показывают, но сегодня мы были сильнее, и это главное. При родных трибунах всегда легче прыгать, люблю Казань, но столько уже было соревнований, поездок, что не сильно обращаешь на это внимание, просто выполняешь.

Выступали в Монреале и в Пекине. Мы вернулись в 2025 году в мировой спорт, тогда некоторые ребята были удивлены, некоторые рады были нас, а некоторые, естественно, злостно на нас смотрели, потому что не хотели, чтобы мы забирали их медали. Но я думаю, что все рады конкуренции, потому что без конкуренции не будет спорта», – передаёт слова Шлейхера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.