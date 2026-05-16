Министр спорта Татарстана Леонов рассказал о планах проведения в Казани ЧЕ по плаванию

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о планах проведения в Казани чемпионата Европы по плаванию.

«Это не просто чемпионат России, это отбор на чемпионат Европы, который пройдёт в этом году в Париже, во Франции. Надеемся, что через два года эти соревнования пройдут в Казани. Сейчас находимся в коллаборации, в контакте с европейской федерацией, нашими коллегами из Федерации водных видов спорта России.

Было бы неплохо вернуть такой важный международный старт в Казань, тем более что для этого всё есть, дворец водных видов спорта в Казани лучший в стране, несмотря на появление новых объектов, по насыщенности, по инфраструктуре, по атмосфере он лучший. Привели всё в порядок, здесь как театр, сильная церемония открытия», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

