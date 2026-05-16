Министр спорта Татарстана: представители World Aquatics приезжают на наши соревнования

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о визите технических делегатов World Aquatics в Казань.

«Очень приятно, что федерация водных видов спорта, её команда, много делает для возвращения на международную арену и мы видим, что это происходит; наверное, это один из первых случаев, когда представители World Aquatics приезжают на наши локальные соревнования.

Это больше технический делегат, но официальный представитель, девушка из Японии. Она впечатлена, уже второй раз в Казани, до этого она была на юниорском чемпионате в 2018 году, впечатлена уровнем организации, отмечает уровень участников. Рады победе татарстанских спортсменов.

Ждём также делегацию на чемпионате России по плаванию, однозначно кто-то будет от World Aquatics, а сам чемпионат будет иметь статус отборочного на чемпионат Европы в Париже», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.