Министр спорта Татарстана Леонов рассказал об опыте прыжка с 10-метровой вышки

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, как прыгал в воду с 10‑метровой вышки.

«Я прыгал в своё время с 10-метровой вышки сам, правда, ногами вниз. Даже поднимался на вышку хайдайвинга. Подошёл, посмотрел и спустился обратно по лестнице. Это безумие. Очень красивый вид спорта, непростой, важна координация.

Чувствуется коллаборация со спортивной гимнастикой, кто занимается спортивной гимнастикой, иногда ребята приходят в прыжки в воду, если что-то не срастается», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Леонов рассказал о планах проведения в Казани чемпионата Европы по плаванию.