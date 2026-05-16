Министр спорта Татарстана Леонов прокомментировал выход ГК «Зилант» в Суперлигу

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал выход гандбольного клуба «Зилант» в Суперлигу.

«Молодцы, разумеется, мы четыре года активно занимались этим клубом. Была забытая история, мы её восстановили, Рустам Нургалиевич её поддержал, в прошлом году мы были в шаге от того, чтобы играть в Суперлиге.

Первый сезон будет непросто, но главное – гандбол в Казань возвращается, поздравляем «Зилант» с большим успехом, гандбол интересный вид спорта, есть своя публика. Будем двигаться вперёд.

По площадке думаем, есть несколько вариантов, впереди последний тур, после этого расскажем о планах по следующему сезону, в том числе по площадке для проведения матчей в Суперлиге», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.