Супруг Тимошининой Кузнецов рассказал о планах Юлии по возвращению в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о планах своей супруги, призёра чемпионата мира в прыжках в воду Юлии Тимошининой по возвращению в спорт.

«Юля справилась сама с беременностью, всё в порядке, до родов собиралась возвращаться в спорт, посмотрим, как что будет по силам. Выступать в дуэте? У нас немного разные снаряды. Она прыгает вышку, я трамплин. Ни мне, ни ей неудобно. Так что будем делать то, что умеем», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Тимошинина вышла замуж за Кузнецова в августе прошлого года. 11 мая 2026 года Евгений и Юлия стали родителями.