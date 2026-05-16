Супруг Тимошининой Кузнецов рассказал о планах Юлии по возвращению в спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о планах своей супруги, призёра чемпионата мира в прыжках в воду Юлии Тимошининой по возвращению в спорт.

«Юля справилась сама с беременностью, всё в порядке, до родов собиралась возвращаться в спорт, посмотрим, как что будет по силам. Выступать в дуэте? У нас немного разные снаряды. Она прыгает вышку, я трамплин. Ни мне, ни ей неудобно. Так что будем делать то, что умеем», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Тимошинина вышла замуж за Кузнецова в августе прошлого года. 11 мая 2026 года Евгений и Юлия стали родителями.

