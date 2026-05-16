Прыгун в воду Кузнецов рассказал об увлечении древнеславянской тематикой

Серебряный призёр Олимпийских игр прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему назвал своих детей Велес и Ева.

«Сына зовут Велес, а дочку – Ева. Люблю имена со смыслом, имя должно быть запоминающимся. Мне интересна древнеславянская тематика. Люди так жили, всё от древности идёт. Главное – ценить людей и природу, а дальше всё будет хорошо», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотую медаль в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, показав результат 442,92 балла.