Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгун в воду Кузнецов рассказал об увлечении древнеславянской тематикой

Прыгун в воду Кузнецов рассказал об увлечении древнеславянской тематикой
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему назвал своих детей Велес и Ева.

«Сына зовут Велес, а дочку – Ева. Люблю имена со смыслом, имя должно быть запоминающимся. Мне интересна древнеславянская тематика. Люди так жили, всё от древности идёт. Главное – ценить людей и природу, а дальше всё будет хорошо», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотую медаль в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, показав результат 442,92 балла.

Материалы по теме
Супруг Тимошининой Кузнецов рассказал о планах Юлии по возвращению в спорт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android