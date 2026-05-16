16-летняя чемпионка России Кедрина поделилась эмоциями от победы

16-летняя прыгунья в воду Александра Кедрина прокомментировала победу на чемпионате России в Казани. Она завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10‑метровой вышки, набрав в сумме за пять прыжков 333,60 балла.

«Очень много эмоций. Это первая для меня победа в чемпионате России, тем более в личном запрыге. Эмоции зашкаливают!

Перед моим последним прыжком я увидела, что Катя Беляева очень хорошо сделала свою попытку. И поняла: нужно показывать всё, что я умею. Думала, что борьба до последнего будет длиться с Катей Беляевой, Аней Конаныхиной и Викторией Казанцевой.

Я наблюдала за Аней, видела все её попытки. В прошлом году мы сильно сблизились. Она моя синхронная пара. Да, здесь мы были против друг друга. Но всё равно я очень за нее переживала», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.