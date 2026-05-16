Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

16-летняя чемпионка России Кедрина поделилась эмоциями от победы

16-летняя чемпионка России Кедрина поделилась эмоциями от победы
Комментарии

16-летняя прыгунья в воду Александра Кедрина прокомментировала победу на чемпионате России в Казани. Она завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10‑метровой вышки, набрав в сумме за пять прыжков 333,60 балла.

«Очень много эмоций. Это первая для меня победа в чемпионате России, тем более в личном запрыге. Эмоции зашкаливают!

Перед моим последним прыжком я увидела, что Катя Беляева очень хорошо сделала свою попытку. И поняла: нужно показывать всё, что я умею. Думала, что борьба до последнего будет длиться с Катей Беляевой, Аней Конаныхиной и Викторией Казанцевой.

Я наблюдала за Аней, видела все её попытки. В прошлом году мы сильно сблизились. Она моя синхронная пара. Да, здесь мы были против друг друга. Но всё равно я очень за нее переживала», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Прыгун в воду Кузнецов рассказал об увлечении древнеславянской тематикой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android