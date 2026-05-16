Прыгунья в воду Кедрина рассказала об эмоциях от возвращения на международные старты

Чемпионка России по прыжкам в воду Александра Кедрина высказалась об эмоциях от возвращения на международные старты.

«Чемпионат мира в Сингапуре научил меня тому, что не надо так сильно волноваться перед прыжками. Это те же самые старты, что и все остальные. Просто обстановка и люди другие, а также статус соревнований выше. Ещё перед соревнованиями надеялась набрать сумму баллов, чтобы отобраться в Париж. Годами я напрыгивала прыжки, с которыми тут выступала, — кроме одного. К этому мы пришли с моим тренером, и я этому очень рада.

Очень мотивирует, что, как только я вышла на взрослый уровень, ограничения стали сниматься, особенно учитывая, что я уже побывала на нескольких этапах Кубка мира, на чемпионате мира в Сингапуре, а ещё на первенстве Европы в Греции. Для меня это огромное счастье, что в тот момент, когда я начала выходить на более взрослый уровень, открыли доступ к международным соревнованиям», – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

