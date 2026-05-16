Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгунья в воду Кедрина заявила, что ЕГЭ для неё страшнее чемпионата Европы в Париже

Прыгунья в воду Кедрина заявила, что ЕГЭ для неё страшнее чемпионата Европы в Париже
Комментарии

Чемпионка России по прыжкам в воду Александра Кедрина ответила на вопрос о сравнении ЕГЭ с чемпионатом Европы в Париже.

«Я с 10‑го класса нахожусь на онлайн‑обучении. Так как девятый класс в прошлом году я пропустила практически полностью из‑за этапов Кубка мира, первенств России и Европы. Поэтому мы с родителями приняли решение перейти на онлайн.

Дальнейшую подготовку пока не выстраивали по сезону, но планирую и на первенство мира поехать, хотя туда надо отобраться ещё, и на чемпионат Европы, самое главное — прошли отбор, теперь будем смотреть, что да как. Легче ли будет без китаянок на Европе, я не знаю, поскольку в личном запрыге я пока не выступала, была только в Германии на этапе Кубка мира, загадывать пока не хочу, как всё сложится.

Что для меня страшнее, ЕГЭ или чемпионат Европы в Париже? Конечно же, ЕГЭ. Однозначно!» – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Прыгунья в воду Кедрина рассказала об эмоциях от возвращения на международные старты
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android