Прыгунья в воду Кедрина заявила, что ЕГЭ для неё страшнее чемпионата Европы в Париже

Чемпионка России по прыжкам в воду Александра Кедрина ответила на вопрос о сравнении ЕГЭ с чемпионатом Европы в Париже.

«Я с 10‑го класса нахожусь на онлайн‑обучении. Так как девятый класс в прошлом году я пропустила практически полностью из‑за этапов Кубка мира, первенств России и Европы. Поэтому мы с родителями приняли решение перейти на онлайн.

Дальнейшую подготовку пока не выстраивали по сезону, но планирую и на первенство мира поехать, хотя туда надо отобраться ещё, и на чемпионат Европы, самое главное — прошли отбор, теперь будем смотреть, что да как. Легче ли будет без китаянок на Европе, я не знаю, поскольку в личном запрыге я пока не выступала, была только в Германии на этапе Кубка мира, загадывать пока не хочу, как всё сложится.

Что для меня страшнее, ЕГЭ или чемпионат Европы в Париже? Конечно же, ЕГЭ. Однозначно!» – передаёт слова Кедриной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.