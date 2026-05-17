Гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром клубного чемпионата Италии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу на клубном чемпионате Италии в составе команды Libertas Vercelli. Соревнования прошли в Бергамо. Команда Мельниковой набрала 153,300 балла. Золото досталось команде Brixia (161,900), а серебро — Ginnastica Civitavecchia (156,300).

Ещё один представитель России, 17‑летний Арсений Духно, выступил в мужском турнире за Pro Carate, заняв четвёртое место с результатом 230,950 балла. Чемпионом стала Romagna (237,900).

25‑летняя Мельникова — олимпийская чемпионка 2021 года в командном зачёте, имеет в активе две бронзы и серебро Игр. Она дважды выигрывала мировое первенство в личном многоборье (в 2021 и 2025 годах) и один раз — в опорном прыжке (2025). Духно же прославился на юниорском чемпионате мира 2025 года в Маниле, где взял золото в многоборье и опорном прыжке.

