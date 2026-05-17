«Отличная борьба Дегтярёва!» Губерниев — о допуске борцов на международные соревнования

Комментатор Дмитрий Губерниев написал пост о российских борцах, которым разрешили выступать с национальным гимном и флагом на международных соревнованиях.

«Отличная борьба министра Дегтярёва!!! Снова успех!!! Браво и так держать!!! Наши борцы всех победят, теперь с флагом и гимном!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Международные федерации, организующие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай‑тай, боксу и ММА, ранее сняли ограничения с российских спортсменов. Кроме того, отечественные атлеты вправе использовать национальную символику на турнирах под эгидой Международной федерации плавания.

