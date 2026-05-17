Российские каноисты Петров и Штыль выиграли серебро на КМ в Германии

Каноисты Захар Петров и Иван Штыль, представляющие Россию, выиграли серебряные медали на этапе Кубка мира, проходящем в Бранденбурге (Германия). На дистанции 500 м россияне показали результат 1 минута 47,98 секунды.

Победителями гонки стали испанские спортсмены Даниэль Грихальба и Адриан Сиейро, преодолевшие дистанцию за 1 минуту 47,75 секунды. Венгерские каноисты Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду замкнули тройку призёров, отстав на 0,71 секунды от лидеров (1.48,46).

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) с 2023 года допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.