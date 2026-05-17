«Енисей-СТМ» сыграл вничью с казанской «Стрелой-Ак Барс» во 2-м туре чемпионата России

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» из Красноярска сыграл вничью с командой «Стрела-Ак Барс»» из Казани в матче 2-го тура чемпионата России — 2026. Встреча завершилась со счётом 33:33.

После двух игр «Енисей-СТМ» занимает в турнирной таблице третье место с пятью очками. «Стрела-Ак Барс» располагается на четвёртом месте (тоже пять очков).

Следующим соперником клуба из Красноярска станет «Красный Яр» из одноимённого города. «Стрела-Ак Барс» в следующем туре сыграет с московским «Динамо».

Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).