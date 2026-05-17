Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Бородачёв выиграл этап Гран-при в Шанхае по фехтованию

Россиянин Бородачёв выиграл этап Гран-при в Шанхае по фехтованию
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв стал победителем этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жадковского со счётом 15:9.

В турнире рапиристок олимпийская чемпионка 2020 года россиянка Марта Мартьянова выиграла бронзовую медаль.

26-летний Бородачёв является серебряным призёром Олимпийских игр в командном турнире, он становился вторым на чемпионате мира в личном турнире и выигрывал бронзу первенства Европы в команде. Для него это первая победа на этапе Гран-при.

Напомним, российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российские каноисты Петров и Штыль выиграли серебро на КМ в Германии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android