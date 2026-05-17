Россиянин Бородачёв выиграл этап Гран-при в Шанхае по фехтованию

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв стал победителем этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Шанхае. В финале он победил представителя Польши Анджея Жадковского со счётом 15:9.

В турнире рапиристок олимпийская чемпионка 2020 года россиянка Марта Мартьянова выиграла бронзовую медаль.

26-летний Бородачёв является серебряным призёром Олимпийских игр в командном турнире, он становился вторым на чемпионате мира в личном турнире и выигрывал бронзу первенства Европы в команде. Для него это первая победа на этапе Гран-при.

Напомним, российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.