Белёвцев и Шлейхер стали чемпионами России в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки

Белёвцев и Шлейхер стали чемпионами России в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки
Прыгуны в воду Александр Белёвцев и Никита Шлейхер выиграли чемпионат России в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки. В сумме за шесть прыжков они набрали 400,44 балла.

Серебряными призёрами соревнований стали Никита Кудрявцев и Артём Левин с результатом 393,21. Тройку призёров замкнули Мирослав Киселёв и Кирилл Косимов (391,68).

Ранее в субботу, 16 мая, Никита Шлейхер на чемпионате России выиграл золото в паре с Евгением Кузнецовым по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина. Результат спортсменов составил 442,92 балла.

Напомним, чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 15 по 20 мая в Казани.

