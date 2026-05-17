Йонас Вингегор одержал победу на девятом этапе «Джиро д'Италия» — 2026

Датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Visma — Lease a Bike) вновь победил на престижной многодневке «Джиро д'Италия» — 2026. Сегодня, 17 мая, ему не было равных на девятом этапе Гранд-тура, который проходил по маршруту Червия — Корно-Алле-Скале. Гонщикам нужно было проехать 184 км, а закончить дистанцию на подъёме первой категории.

Вингегор показал время, равное 4.20,21 секунды. Второе место занял Феликс Галль (Decathlon CMA CGM Team), отставший на 0,12 секунды, а тройку сильнейших замкнул Давиде Пиганцоли (Team Visma — Lease a Bike) с проигрышем в +0,34. Россиянин Александр Власов (Red Bull — Bora — Hansgrohe) стал 29-м (+2 минуты 15 секунд).

Лидером генеральной классификации перед очередным днём отдыха является португалец Афонсо Эулалио. Йонас Вингегор отстаёт от него на 2 минуты 24 секунды.