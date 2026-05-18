World Gymnastics вернула российским гимнастам флаг и гимн на международных турнирах

Даниел Маринов
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустила гимнастов из России на международные турниры с флагом и гимном. Об этом стало известно сегодня, 18 мая.

Пресс-служба организации опубликовала релиз по итогам заседания исполнительного комитета, которое проходило 16-17 мая в Египте. Ограничения сняты не только с российских спортсменов, но и с представителей Беларуси.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о снятии всех ограничений с Беларуси.

