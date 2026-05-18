Йонас Вингегор стал 115-м велогонщиком, победившим на всех этапах гранд-туров

Йонас Вингегор стал 115-м велогонщиком, победившим на всех этапах гранд-туров
15 мая датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Jumbo-Visma, стал 115-м атлетом в истории мужского велоспорта, сумевшим победить на всех этапах трёх гранд-туров.

Напомним, Вингегор выиграл пять этапов «Вуэльты» и четыре этапа «Тур де Франс». Так, Йонас установил рекорд восхождения на Блокхаус (13,6 км со средним градиентом 8,4%) на седьмом этапе «Джиро д’Италия». Весь этап Вингегор преодолел за 9 часов 6 минут и 15 секунд. При этом датчанин не смог показать свои лучшие показатели удельной мощности — 6,3-6,4 вт/кг.

До этого рекордсменом был колумбиец Найро Кинтана, который в 2017-м поднялся на вершину за 39.54. Быстрее Кинтаны на Блокхаус удалось вскарабкаться ещё четырем велогонщикам: Феликсу Галлю (Австрия), Джею Хиндли (Австралия), Джулио Пеллиццари (Италия) и Бену О'Коннору (Австралия).

Йонас Вингегор одержал победу на девятом этапе «Джиро д'Италия» — 2026
