Глава ФГР отреагировал на решение World Gymnastics вернуть россиянам флаг и гимн

Олег Белозёров
Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозёров прокомментировал решение исполкома World Gymnastics о возвращении флага и гимна спортсменам из России. Данное решение было опубликовано сегодня, 18 мая.

«Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабэ за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — приводит слова Белозёрова пресс-служба ФГР.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о снятии всех ограничений с Беларуси.

