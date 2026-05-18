Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев прокомментировал допуск России до международных соревнований по гимнастике

Губерниев прокомментировал допуск России до международных соревнований по гимнастике
Дмитрий Губерниев
Комментарии

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении вернуть российским гимнастам флаг и гимн. Он отметил, что пока существуют проблемы с коммуникацией с европейскими федерациями видов спорта.

«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Официально
World Gymnastics вернула российским гимнастам флаг и гимн на международных турнирах
Глава ФГР отреагировал на решение World Gymnastics вернуть россиянам флаг и гимн
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android