Стал известен список первых турниров, на которых российские гимнасты выступят под флагом

Сегодня, 18 мая, стало известно о возвращении флага и гимна российским спортсменам в гимнастических видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком турниров, на которых отечественные гимнасты выступят под своим флагом впервые с 2022 года:

спортивная акробатика — этап Кубка мира в Болгарии с 29 по 31 мая;

спортивная акробатика — этап Кубка мира в Азербайджане с 5 по 7 июня;

батутный спорт — этап Кубка мира в Швейцарии с 26 по 27 июня;

художественная гимнастика — Кубок вызова в Румынии с 26 по 28 июня;

художественная гимнастика — этап Кубка мира в Италии с 10 по 12 июля;

художественная гимнастика — чемпионат мира в Германии с 12 по 16 августа;

спортивная аэробика — первенство и чемпионат мира в Испании с 4 по 13 сентября;

спортивная гимнастика — чемпионат мира в Нидерландах с 17 по 25 октября.

Решение о снятии санкций с россиян было принято исполкомом World Gymnastics.