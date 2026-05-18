Стал известен список первых турниров, на которых российские гимнасты выступят под флагом

Сегодня, 18 мая, стало известно о возвращении флага и гимна российским спортсменам в гимнастических видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком турниров, на которых отечественные гимнасты выступят под своим флагом впервые с 2022 года:

  • спортивная акробатика — этап Кубка мира в Болгарии с 29 по 31 мая;
  • спортивная акробатика — этап Кубка мира в Азербайджане с 5 по 7 июня;
  • батутный спорт — этап Кубка мира в Швейцарии с 26 по 27 июня;
  • художественная гимнастика — Кубок вызова в Румынии с 26 по 28 июня;
  • художественная гимнастика — этап Кубка мира в Италии с 10 по 12 июля;
  • художественная гимнастика — чемпионат мира в Германии с 12 по 16 августа;
  • спортивная аэробика — первенство и чемпионат мира в Испании с 4 по 13 сентября;
  • спортивная гимнастика — чемпионат мира в Нидерландах с 17 по 25 октября.

Решение о снятии санкций с россиян было принято исполкомом World Gymnastics.

