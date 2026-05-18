European Gymnastics может снять ограничения со сборной России на этой неделе

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с российских спортсменов.

«Нас только что проинформировали о решении World Gymnastics, на этой неделе состоится заседание исполнительного комитета, чтобы обсудить это», — сообщили в пресс-службе European Gymnastics.

Напомним, исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до соревнований с флагом и гимном страны. Решение World Gymnastics распространяется на все гимнастические виды спорта, входящие в Федерацию гимнастики России: художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под эгидой World Gymnastics без ограничений, до этого с ноября European Gymnastics допустил россиян к своим турнирам в нейтральном статусе.

