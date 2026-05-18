«Безумно рад». Даниел Маринов — о возвращении российским гимнастам флага и гимна

«Безумно рад». Даниел Маринов — о возвращении российским гимнастам флага и гимна
Бронзовый призёр чемпионата мира – 2025 российский гимнаст Даниел Маринов высказался о снятии ограничений с российских гимнастов со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я безумно рад, что нам вернули флаг и гимн. Мы четыре года верили и надеялись, что справедливость восторжествует и все спортсмены начнут выступать в равных условиях. В частности, мы, которые выступаем за Российскую Федерацию. С нетерпением жду ближайших международных турниров для того, чтобы приехать туда в качестве спортсмена, который представляет свою страну с флагом и гимном», – приводит слова Маринова «Татар-информ».

Ранее FIG приняла решение допустить российских и белорусских гимнастов к международным стартам под своей эгидой с флагом и гимном.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о снятии всех ограничений с Беларуси.

