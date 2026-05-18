«Мы долго этого ждали». Мельникова — о возвращении флага и гимна российским гимнастам

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о снятии ограничений с российских гимнастов.

«Как долго мы ждали этого. Всё наконец вернулось на свои места. Эта новость прибавляет мотивации. Совсем скоро начинается активная фаза подготовки к чемпионату Европы и мира.

Выступать с национальной символикой – это совершенно другие эмоции. Я испытывала их и не раз и очень рада, что теперь вся наша молодая команда получит эту возможность. Надеюсь, что Европейский гимнастический союз примет такое же решение», – приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) заявила, что организация рассмотрит вопрос возвращения россиян до конца недели во время заседания исполнительного комитета.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о снятии всех ограничений с Беларуси.