Международная федерация ассоциаций муайтай сняла все ограничения с российских атлетов

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

В июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате мира в Куала-Лумпуре (Малайзия), который пройдёт с 16 по 22 июня. В сборную вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна.