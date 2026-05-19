В Москве состоится первый форум по спортивному маркетингу и коммуникациям MVP Forum

10 июня 2026 года в Москве пройдёт первый MVP Forum — деловое событие по спортивному маркетингу и коммуникациям.

Проект, основанный в 2017 году под брендом MARSPO, прошёл трансформацию: он вырос в крупнейшую в стране профессиональную премию по спортивному маркетингу — MVP Awards — и на своё 10‑летие дополняется масштабным деловым форумом.

Площадкой форума станет современный Конгресс‑холл «Дворец культуры» на Дубровке, а билет участника так же даст право прохода и на церемонию вручения премии MVP Awards.

В рамках делового события пройдут одновременно три мероприятия:

MVP Forum — основной поток программы, посвящённый традиционному спорту, рекламе, маркетингу, коммерции, спонсорству, медиаправам и др.

MVP Esports by Esforce — первый киберспортивный B2B‑форум, созданный совместно с холдингом Esforce — ведущим провайдером в этой сфере.

MVP × МАРККОМ ФНЛ — четвёртая конференция и премия ФНЛ, ежегодная экспертная площадка, объединяющая представителей клубов лиги.

А вечером — десятая церемония вручения премии MVP Awards, лучший нетворкинг в стране и встреча друзей и коллег!

«Наша миссия — отмечать лучшие кейсы и людей в спортивном маркетинге. А новый форум — это про объединение: собрать спортивное комьюнити, познакомить, дать возможность пообщаться и найти новые связи. Да, у нас всего один день, но мы собрали в нём максимум пользы и разных тем. Формат — минимум презентаций, максимум живых разговоров», — Николай Сорокин, продюсер MVP Awards.

«На рынке спортивного маркетинга и киберспорта уже достаточно событий, но наше отличается тем, что для вас мы буквально по крупицам собираем всё наиболее актуальное — наши дискуссии со спикерами порадуют даже самых искушённых из вас», — Пётр Кипа, продюсер MVP Forum.