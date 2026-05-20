65 сотрудников Совкомбанка приняли участие в полумарафоне на исторической родине банка

Традиционный городской полумарафон «Галичское Заозерье» состоялся в Костромской области. Титульным партнёром мероприятия выступил Совкомбанк. Вместе с полутора тысячами участников из разных уголков страны на дистанцию вышли 65 сотрудников банка. Возраст бегунов впечатляет: от 75-летнего ветерана до самого юного спортсмена, родившегося в 2025 году.

Полумарафон в древнем Галиче стал для Совкомбанка не просто спортивным мероприятием, а подтверждением приверженности своим корням и инвестицией в развитие региона, где начиналась история банка.

«Совкомбанк поддерживает проекты «Галичского Заозерья» с первого дня их существования — уже шесть лет мы являемся титульным партнёром. Для нас это особенно важно, потому что Костромская область — родина нашего банка, и поддержка спортивных мероприятий здесь — это наша принципиальная позиция и реальный вклад в развитие здорового образа жизни в регионе. Сегодня на старт выйдут 65 сотрудников Совкомбанка — такие события укрепляют не только спортивную культуру региона, но и корпоративную культуру Банка», — отметила заместитель председателя правления Совкомбанка Ирина Кашина.

Полумарафон «Галичское Заозерье» собрал порядка 1,5 тыс. участников. На дистанции 21,1 км победили Алексей Трошкин (1:09:07) и Александра Бородинова (1:19:29). Также прошли забеги на 10 км, 5 км и детские старты.

После финиша на большой сцене выступили ансамбль «Комонь» и кавер-группа «Блэклист», где впервые вручили титулы Князя и Княгини «Галичской версты».

Проект поддерживает Совкомбанк (основан в 1990 г.) в рамках стратегии по развитию регионов и пропаганде ЗОЖ.