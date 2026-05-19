Филиппо Ганна выиграл разделку на «Джиро д’Италия», Вингегор проиграл три минуты

Двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке, итальянец Филиппо Ганна (Netcompany INEOS) стал победителем 10-го этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Единственную разделку в программе он выиграл с результатом 45.53.

Вторым стал представитель Нидерландов Тимен Аренсман (Netcompany INEOS), отстав от лидера на 1.54. Тройку сильнейших замкнул француз Реми Каванья (Groupama – FDJ United) (+1.59). Датчанин Йонас Вингегор (Team Visma — Lease a Bike) стал 13-м, проиграв три минуты, а россиянин Александр Власов (Red Bull – BORA – hansgrohe) — 58-м.

Лидером генеральной классификации остаётся португалец Афонсо Эулалио. Йонас Вингегор отстаёт от него 27 секунд.

