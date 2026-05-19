Фехтовальщик Кирилл Бородачёв рассказал об отношениях с иностранцами на мировых стартах

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал о взаимоотношениях с иностранцами на международных турнирах.

– Когда только встретились со своими соперниками на международной арене, со всеми было приятное, лёгкое общение? Без эксцессов?

– Я много с кем общаюсь, есть дружеские связи с определёнными спортсменами, даже когда мы не ездили на соревнования международные, всё равно поддерживали эти связи, общение.

– Никаких сложностей, конфликтов не возникало?

– Нет, никаких проблем. По крайней мере, меня они не касались, я не слышал об этом. Могу привести в пример чемпионат мира в Тбилиси. Обстановка в зале была очень дружелюбной. Все общались, относятся друг к другу хорошо и положительно. И сама организация турнира была отличная, — сказал Бородачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.