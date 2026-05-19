Вице-чемпион мира по фехтованию Кирилл Бородачёв сравнил судейство в России и за рубежом

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях, вице-чемпион мира российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал об отличиях российского судейства и международного.

– Насколько вообще тяжело было переключаться с российского подхода к судейству в рапире к международному?

– Нет как таковой адаптации. По мне, у нас в России даже получше судьи, построже где-то, грамотнее. И здесь, и там, конечно, есть свои нюансы, нужно просто уметь работать с судьями, понимать их.

– То есть в каком-то плане в России даже дотошнее судят?

– Мне кажется, да, есть свои нюансы, их уже давно знаю, это не проблема, — сказал Бородачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.