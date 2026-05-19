Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вице-чемпион мира по фехтованию Кирилл Бородачёв сравнил судейство в России и за рубежом

Вице-чемпион мира по фехтованию Кирилл Бородачёв сравнил судейство в России и за рубежом
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях, вице-чемпион мира российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал об отличиях российского судейства и международного.

– Насколько вообще тяжело было переключаться с российского подхода к судейству в рапире к международному?
– Нет как таковой адаптации. По мне, у нас в России даже получше судьи, построже где-то, грамотнее. И здесь, и там, конечно, есть свои нюансы, нужно просто уметь работать с судьями, понимать их.

– То есть в каком-то плане в России даже дотошнее судят?
– Мне кажется, да, есть свои нюансы, их уже давно знаю, это не проблема, — сказал Бородачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Бой с братом — это особые чувства». Интервью с восходящей звездой российского фехтования
Эксклюзив
«Бой с братом — это особые чувства». Интервью с восходящей звездой российского фехтования
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android