«Мы были готовы к соперничеству». Кирилл Бородачёв — о выступлении на ЧМ по фехтованию

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал, что конкуренция внутри страны помогла на международных турнирах.

– Когда только возвращались на международные турниры, первое время испытывали определённый шок в связи с уровнем соперников? Либо внутри страны конкуренция и так высокая?

– У нас в России очень сильная мужская рапира, напряжённая конкуренция, поэтому именно по мужской рапире не было никаких вопросов, мы были готовы к международному соперничеству.

– То есть в каком-то смысле вам повезло в связи с плотным соперничеством внутри страны? Отличные спарринг-партнёры?

– Верно. Расти можно, только когда рядом с тобой сильные соперники, через это соперничество вы растёте все вместе, — сказал Бородачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.