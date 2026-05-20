Кирилл Бородачёв рассказал, как смотрел Олимпиаду-2024, на которую его не допустили

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в командных соревнованиях российский рапирист Кирилл Бородачёв рассказал, как смотрел Олимпийские игры — 2024, на которые его не допустили.

– Смотрели ту Олимпиаду? С какими эмоциями?

– Смотрел, разумеется. Поединки были какие-то зрелищные, какие-то – не очень, но это моя работа, мой вид спорта, мне всегда интересно.

– Что-то щёлкало в голове, когда смотрели фехтовальный турнир в Париже? Все там, но не вы.

– Ничего особенно не щёлкало, на самом деле. Просто делал выводы, подмечал для себя какие-то секретики, набирался опыта.

– Получается, смотрели скорее с профессиональной точки зрения?

– Разумеется, мне важно смотреть и анализировать, кто как действует, я прежде всего из этих соображений и включал трансляции, — сказал Бородачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.