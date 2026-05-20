«Здравый смысл восторжествовал». Дегтярёв — о допуске атлетов в тайском боксе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международной федерации тайского бокса допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Тайский бокс у нас в России очень популярен. Недавно в Москве в Минспорте мы встречались с руководством Международной федерации муайтай. Они организовывали большое мероприятие. Матчевая встреча Россия – Таиланд проходила в Москве. У нас хороший контакт, мы с ними работаем. Здравый смысл восторжествовал. Я благодарю эту федерацию за решение в пользу целостности спорта и справедливости.

Любые санкции в спорте – путь в никуда. С дискриминацией должно быть покончено. Мы выступаем за то, чтобы выступали все страны вне зависимости от политической конъюнктуры. На призывы исключать из мирового спорта мы отрицательно реагируем. Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам», – приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».