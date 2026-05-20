Расписание матчей Суперлиги-2025/2026 по футзалу на 20 мая

Сегодня, 20 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу состоятся матчи 1/2 финала раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Суперлиги по футзалу 20 мая (время — московское):

  • 15:00. «Норильский никель» (Норильск) — «Ухта» (Ухта).
  • 16:30. «Тюмень» (Тюмень) — «КПРФ» (Москва)

«Норильский никель» уступает в серии до трёх побед с «Ухтой» со счётом 0-2. «Тюмень» ведёт у «КПРФ» со счётом 2:0.

Действующим чемпионом России является «Ухта» из одноимённого города, которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Сетка плей-офф «Суперлиги»
Календарь плей-офф «Суперлиги»
