В Японии отказались допускать российских паратриатлетов с флагом и символикой страны

Организаторы этапа World Triathlon Para Series Yokohama в Японии отказались допускать российских паратриатлетов под флагом, несмотря на решение Международного паралимпийского комитета (МПК), которое действует и было признано на прошедшем ранее этапе мировой серии в Самарканде (Узбекистан), где атлеты выступали с символикой страны, сообщает телеграм-канал «Голый спорт».

Из этого следует, что организаторы этапа в Японии напрямую нарушили решение регулятора о допуске параатлетов РФ под флагом.

Несмотря на это, российские паратриатлеты сумели завоевать золотую и бронзовую медали. У женщин победу одержала Анна Плотникова, пройдя этап за 01:13:17. У мужчин третьим стал Виктор Чеботарев со временем 01:03:39.