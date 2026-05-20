Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта
Комментарии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай демонстрируют активное взаимодействие в спортивной сфере. 20 мая в Доме народных собраний Пекина прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Десятые российско‑китайские летние игры пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая 2026 года. Они объединят спортсменов двух стран для соревнований в 12 видах спорта. Игры проводятся раз в два года поочерёдно в России и Китае с 2006 года.

Материалы по теме
Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android