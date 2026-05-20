Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай демонстрируют активное взаимодействие в спортивной сфере. 20 мая в Доме народных собраний Пекина прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Десятые российско‑китайские летние игры пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая 2026 года. Они объединят спортсменов двух стран для соревнований в 12 видах спорта. Игры проводятся раз в два года поочерёдно в России и Китае с 2006 года.