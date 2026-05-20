«Мне всё позволяет это сделать». Нагорный — об Олимпиаде-2028

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что хотел бы выступить на летних Играх 2028 года в Лос Анджелесе.

— Какие у вас планы после «Титанов» (телевизионное шоу «Титаны». — Прим. «Чемпионата»)?

— У меня нет времени, чтобы где-то участвовать, очень много работы. Но в связи с тем, что тело требует спорта, думаю, в этом году выступлю [в соревнованиях] по гимнастике, есть такая внутренняя потребность. Возможно, это будет гимнастическая премьер-лига. В этом году мы презентуем крутой сезон, обновлённый, нововведения точно порадуют всех болельщиков гимнастики. Это будет плей-офф, на протяжении двух месяцев каждые выходные будут проходить соревнования, а финал пройдёт на «Навка Арене» 6 декабря.

— Вы планируете соревноваться или это будут какие-то показательные выступления?

— Конечно, будут соревнования.

— Относительно вашей карьеры пока ничего не ясно. Тренеры говорят, что вы её завершили, вы говорили, что пока решения нет.

— Сейчас флаг и гимн вернули, намёки и шутки уже ходят, чтобы я возвращался, готовился к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

— 29 лет ещё не возраст.

— Да. Мне всё позволяет это сделать. Отбор [на Игры] будет таким: чемпионат мира пройдёт в Китае, чемпионат Европы — в Армении. Там у меня санкций нет, меня пустят. Олимпиада — в Лос-Анджелесе, к тому времени, может быть, что-то решится. Поэтому есть такие предпосылки [для возвращения]. Общественная и спортивная нагрузки с точки зрения функционера у меня настолько сегодня большие, что порой для семьи времени найти не могу, не то что для тренировок.

— Будет здорово, если у вас действительно появится возможность выступить на Олимпиаде.

— 100%! Для меня это мечта — третья взрослая Олимпиада. И как будто порох у меня ещё остался.

— Слёзы после олимпийского золота в Токио вспоминаются?

— Очень вспоминаются. Это те эмоции, которые я никогда в жизни больше нигде не получу. Олимпиада — единственный старт, где это возможно, — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Лос Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.