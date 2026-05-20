При поддержке «Роснефти» в Оренбуржье состоялся первый трейловый забег в горах

«Оренбургнефть», (ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье) впервые в регионе провела масштабный трейловый забег, объединивший более полутора тысяч человек.

Легкоатлеты покорили древние вершины предгорья Урала, где берёт начало великая русская горная цепь «Каменный пояс» России. Участники, в зависимости от уровня подготовки, могли выбрать дистанции на 5, 10 и 25 км. Для самых юных спортсменов был организован старт на один км. Победители в абсолютном зачете на всех дистанциях трейла получили оригинальные медали и полезные в путешествии подарки от Компании.

Для участников и гостей мероприятия была подготовлена культурно-развлекательная программа. Волонтёры предприятия провели викторину «Энциклопедия родного края», посвящённую культуре и обычаях народов региона.

Маршруты трейла прошли по самым живописным локациям Оренбургского края, входящие в популярные автомаршруты «Сила природы» и «Узоры оренбургской зимы». Представители «Оренбургнефти» презентовали пять совместно созданных с правительством Оренбургской области, туристических маршрутов для автопутешественников

Развитие спорта и туризма – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». «Оренбургнефть» является партнёром Всероссийского бузулукского полумарафона, организует различные спортивные соревнования, благотворительные и тематические забеги и челленджи. Сотрудники предприятия регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня.