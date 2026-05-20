Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алиреза Фируджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour из-за травмы

Алиреза Фируджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour из-за травмы
Комментарии

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour, проводящегося в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщил Фируджа в социальных сетях.

«К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнования, я решил сняться с турнира. Благодарю организаторов за поддержку и содействие, а также всех, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам удачи на оставшейся части турнира», — заявил Фируджа.

В понедельник француз провел ничейную партию пятого тура против Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, а во вторник уступил американцу Фабиано Каруане в перенесенной из-за его повреждения партии четвертого раунда.

Материалы по теме
11-летний россиянин стал победителем первенства мира по шахматам среди юношей до 18 лет
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android