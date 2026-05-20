«Норильский никель» обыграл «Ухту» в третьем матче серии 1/2 финала Суперлиги
Сегодня, 20 мая, проходят полуфинальные матчи Суперлиги по футзалу. В третьем матче серии «Норильский никель» обыграл «Ухту» со счётом 3:1(1:0, 2:1). Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды из Ухты.
Бетсити Суперлига . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 15:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
3 : 1
Ухта
Ухта
1:0 Кудзиев – 13' 2:0 Гибадуллин – 26' 2:1 Парадински – 32' 3:1 Нандо – 40'
Футзал. Суперлига. 1/2 финала. Результат матча 20 мая:
- «Норильский никель» Норильск — «Ухта» Ухта — 3:1 (1:0, 2:1).
В 1/4 финала «Ухта» обыграла нижегородское «Торпедо», одержав победу в серии со счётом 3-2, а «Норильский никель» победил югорский клуб «Газпром-Югра» (3-2). Серия плей-офф Суперлиги идёт до трех побед одной из команд.
Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 футболисты Ухты оказались сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.
