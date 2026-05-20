Джонатан Нарваэс выиграл 11-й этап «Джиро д'Италия», Александр Власов — пятый

Джонатан Нарваэс выиграл 11-й этап «Джиро д'Италия», Александр Власов — пятый
Эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates — XRG) выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Дистанцию 195 км он преодолел за 4:33.45. Нарваэс одержал пятую победу на «Джиро» в карьере и третью на этом Гранд-туре.

Вторым стал испанец Энрик Мас (Movistar).Тройку лидеров замкнул итальянец Диего Улисси (XDS Astana). Россиянин Александр Власов (Red Bull – BORA – hansgrohe) финишировал пятым.

Лидером генеральной классификации остаётся португалец Афонсо Эулалио. Датчанин Йонас Вингегор отстаёт от него 27 секунд. Тройку замыкает Тимен Аренсман из Нидерландов (+1.57). Александр Власов — 24-й (+10.44).

