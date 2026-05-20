Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россия и Китай будут совместно работать в области борьбы с допингом в спорте

Россия и Китай будут совместно работать в области борьбы с допингом в спорте
Комментарии

Россия и Китай будут сотрудничать в области борьбы с допингом в спорте. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.

«Стороны намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте. Стороны выступают за дальнейшее продвижение равноправного международного спортивного сотрудничества на основе олимпийских ценностей и принципов.

Стороны договорились продолжить координацию подходов в рамках участия в работе отраслевых органов в области физической культуры и спорта многосторонних организаций и объединений, таких как ШОС, БРИКС, ЮНЕСКО, Диалог по сотрудничеству в Азии», – отмечается в документе.

Материалы по теме
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android