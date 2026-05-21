В сборной России рассказали о медальных планах на ЧЕ в прыжках в воду

Кандидат на должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок рассказал о планах сборной на предстоящий чемпионат Европы.

«Думаю, что на чемпионат Европы поедут 14 спортсменов. Это наша максимальная квота. Мы будем комплектовать команду по этим позициям. Все фамилии вы узнаете на днях. Как минимум мы должны привезти с чемпионата Европы пару золотых, а также несколько серебряных и бронзовых медалей. Окончательный список будет известен на днях.

Руслан Терновой готовился под тяжёлой загрузкой, один прыжок не удался, но есть над чем работать, что делать, мы все понимаем. Многих ждёт отдых. Те юниоры, кто попал на взрослый чемпионат Европы, ещё поедут на первенство Европы. Основной взрослый состав будет проходить два учебно‑тренировочных мероприятия», – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.