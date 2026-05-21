Тренер сборной рассказал о правилах отбора в команду на чемпионат Европы в прыжках в воду

Кандидат на должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок рассказал о правилах отбора в национальную команду на предстоящий чемпионат Европы – 2026.

«Спасибо Казани за такие условия проведения турнира, федерации – за организацию мероприятия. Будем составлять команду на чемпионат Европы. Есть несколько ребят, кто отобрались по нормативам, они поедут в Париж автоматически. Список остальных спортсменов будет обсуждаться на комиссии.

Сами нормативы у нас не менялись, они не самые высокие. Они были всегда. Но у кого‑то один прыжок не получился, у кого‑то два. Инновация в том, что к нормативу добавили к ещё и сумму баллов с учётом предварительных соревнований. Потому что набрать в финале 500, но на предварительных только 300 – на мировых соревнованиях такой спортсмен до финала просто не добирается. Поэтому смотрим сумму баллов финальных соревнований и предварительных», – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

