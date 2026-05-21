Тренер сборной России по прыжкам в воду высказался о выступлении под флагом и гимном

Кандидат на должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок высказался о выступлении российских спортсменов с флагом и гимном.

«Будет флаг и гимн на чемпионате Европы? Я не компетентен ответить на вопрос. Но, конечно, нам всем очень бы хотелось услышать гимн России, увидеть наш флаг. И мы будем делать всё для этого. И даже если флаг не разрешат, он всегда будет в нашем сердце», – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В апреле 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с российских спортсменов все ограничения и вернула им возможность выступать на соревнованиях под своей эгидой с флагом и гимном.