Михаил Дегтярёв: мы ведём диалог с МОК без агрессии, без угроз

Комментарии

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отметил, что диалог между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) носит спокойный характер и сосредоточен на юридических аспектах.

«Всем спасибо за поддержку паралимпийского движения. Хочу поздравить ПКР с 30‑летием и с полноценным возвращением в паралимпийское движение. Наши атлеты стали настоящими героями на зимней Паралимпиаде. Несмотря на ограниченный состав, они заняли третье место, завоевали 12 медалей. Самому процессу возвращения предшествовала дипломатическая, юридическая работа, судебные дела. Благодаря победе в суде над FIS параатлеты смогли вернуться.

Мы ведём диалог с МОК без агрессии, без угроз на спокойном, юридическом языке, и это принесёт свои плоды. Без России и Беларуси целостность спорта невозможна. Всё больше стран убеждается, что все должны быть равны в спорте», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

