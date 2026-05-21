Тренер сборной России по прыжкам в воду высказался о победе 14-летнего Киселёва на ЧР

Кандидат на должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду Александр Доброскок высказался о победе 14-летнего россиянина Мирослава Киселёва в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России.

«Мирослав Киселёв – это крутая сенсация. Мальчик, которому лишь неделю назад исполнилось 14 лет, побеждает на чемпионате России. Это здорово и говорит о том, что у нас есть резерв. Есть молодые дети, которые готовы бороться на высоком уровне с мужчинами. В таком возрасте могут быть ошибки, но главное – это характер. Если из шести прыжков будет пять отличных – это отличный результат.

На предыдущих Кубках мира, в Канаде и в суперфинале в Китае, у нас выступали четыре человека, кому было 14-15 лет. И так успешно, что завоевали сердца не только зрителей, но и судей. Это наша перспектива в первую очередь на Олимпиаду‑2028 в Лос‑Анджелесе. Потому что мы работаем по олимпийскому циклу, и Париж — первый этап на этом пути. Задача – 2028 год, чемпионат Европы – ступенька на этом пути», – передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.