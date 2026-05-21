14-летний чемпион России в прыжках в воду Киселёв рассказал об олимпийской мечте

14-летний российский прыгун Мирослав Киселёв, завоевавший золотую медаль на чемпионате России – 2026 в прыжках с 10-метровой вышки, рассказал, что мечтает выступить на Олимпиаде.

«Я был очень рад своей победе. Понимаю, что обыграл самого Шлейхера, и очень этому рад. Проговаривали всё с тренером, не смотрел ни на кого. После пятого прыжка понял, что могу выиграть. Не скажу, что я сильно волновался, старался хорошо выполнить прыжок, а не победить. Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть. Постараюсь не сильно волноваться, понравиться всем. Есть мечта выступить на Олимпиаде, для этого надо будет ещё больше работать.

Только три года назад прыгать «десятку» начал. Секрета нет, просто надо работать. Все писали мне, бабушки, дедушка, тренер. Когда я победил в прошлый раз, то меня все одноклассники в школе поздравляли. Учителя тоже поздравляли, классный руководитель. Было очень приятно. А с учёбой у меня всё нормально. Экзамены? Я ещё не сдавал, поэтому со Шлейхером прыгать страшнее», – передаёт слова Киселёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

