Прыгун в воду Шлейхер в шутку выразил «соболезнования» своим соперникам

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер в шутку посочувствовал своим соперникам на чемпионате России. Ранее он выиграл три золотые медали на соревнованиях.

«Сейчас, если честно, я больше боролся с собой, со своей доской, как обычно. Конкуренцию чувствовал только от себя. В третьем и в шестом прыжках, наверное, подвели нервы. Работать надо больше.

Вышка или трамплин? Я давно уже сказал, что я всё прыгаю. Раньше тоже получалось и вышку, и трёшку, и синхрон забирать. Это не впервой для меня. Мало кому это удаётся на высоком уровне? Соболезную им. В чём мой секрет? Наверное, в тренере», – передаёт слова Шлейхера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.